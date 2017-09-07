Американский видеосервис Netflix покажет сериал "Рэтчед" – приквел к фильму и роману "Пролетая над гнездом кукушки", рассказывающий историю медсестры Милдред Рэтчед, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости .

"Пролетая над гнездом кукушки" – роман писателя Кена Кизи, который автор создал в 1962 году. Премьера экранизации книги кинорежиссера Милоша Формана с Джеком Николсоном в главной роли состоялась в 1975 году. Фильм завоевал пять премий "Оскар" и столько же "Золотых глобусов". Один из "Оскаров" достался Луизе Флетчер, сыгравшей главного отрицательного героя – медсестру Рэтчед.

По данным издания, исполнительным продюсером сериала, в котором будет 18 эпизодов, разделенных на два сезона, выступит американский сценарист, продюсер и режиссёр Райан Мерфи. Главную роль медсестры Милдред Рэтчед исполнит американская актриса Сара Полсон. Американский актер и продюсер Майкл Дуглас, который продюсировал классическую экранизацию романа в 1975 году, также станет продюсером сериала.

Как сообщает онлайн изданиеDeadline.com, съемки сериала начнутся в середине 2018 года.