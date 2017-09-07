Правительство Республики Арцах подало в отставку

7 сентября в связи с вступлением президента Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) в должность, правительство страны в соответствии со статьей 169 Конституции НКР, представило главе государства заявление об отставке.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, в тот же день президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ о принятии отставки правительства.

Согласно указу, члены правительства республики продолжат выполнение своих обязанностей до формирования нового правительства.