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Названы самые популярные музыкальные клипы лета


Составлен список наиболее просматриваемых клипов на YouTube за лето. Лидером стал ролик на песню Despacito пуэрториканского певца Луиса Фонси, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе видеохостинга.

Видео побило мировой рекорд, собрав с момента публикации 3,6 миллиарда просмотров. В июле песня стала самой популярной на всех стриминговых сервисах.

На втором месте — клип Shape of You музыканта Эда Ширана. Третью строчку занял поп-певец Малума (Хуан Луис Лондоньо Ариас) с видео на трек Felices los 4.

В первую десятку также вошли Mi Gente музыкантов Уилли Уильяма и Джея Бальвина, Rockabye британской электронной группы Clean Bandit, Swalla артистов Джейсона Деруло и Ники Минаж, Chantaje Шакиры, Ahora Dice Криса Джедая, Escápate Conmigo пуэрториканского рэпера Wisin (Хуан Луна) и I'm the One в исполнении DJ Khaled, Джастина Бибера, Лил Уэйна и Chance the Rapper.

При составлении списка учитывалось количество просмотров роликов в период с 29 мая по 4 сентября. При этом учитывались только музыкальные клипы, выпущенные за последний год.

 

 



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