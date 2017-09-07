СМИ: Мьянма не примет назад беженцев рохинджа без доказательств их гражданства

Власти Мьянмы не позволят вернуться назад в страну беженцам рохинджа, которые не смогут подтвердить свое гражданство. Об этом в четверг сообщила газета Myanmar Times со ссылкой на госсоветника по вопросам национальной безопасности республики Тхаунга Туна.

"Граждане должны иметь доказательства того, сколько лет они проживают в Мьянме, только тогда они смогут вернуться. Если они не могут их предоставить, то они не граждане Мьянмы", - сообщил Тун.

Из-за вспышки насилия на территории западного штата Ракхайн в соседний Бангладеш за последние две недели бежали по меньшей мере 146 тыс. человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные наблюдателей ООН. В тоже время общее количество беженцев с территории Мьянмы в Бангладеш достигло 223 тыс. с октября прошлого года, когда в регионе также была зафиксирована вспышка насилия.

Официальный Нейпьидо не признает мусульман представителей народности рохинджа своими гражданами, считая их бенгальцами, незаконно проникшими на территорию республики, несмотря на то, что многие из них живут в Ракхайне поколениями.