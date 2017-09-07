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В рамках Дней Еревана в Санкт-Петербурге открылась выставка «Мой Ереван»


Заместитель мэра Еревана Арам Сукиасян и генеральный консул Армении в Санкт-Петербурге Грайр Карапетян присутствовали на торжественной церемонии открытия выставки «Мой Ереван». В рамках выставки, открытой в Музее прикладного искусства Санкт-Петербурга, представлены картины петербургских художников Ольги Веселовой, Константина Константинова и Левона Бейбутяна.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, основная тема произведений – взгляд на Ереван и Армению глазами петербургских художников, которые в своих этюдах показывают не только природные и архитектурные красоты Армении, но и раскрывают особенности повседневной городской и сельской жизни, знакомят с жителями страны. 
Выставка будет открыта в Музее прикладного искусства Санкт-Петербурга с 7 до 26 сентября.

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