В рамках Дней Еревана в Санкт-Петербурге открылась выставка «Мой Ереван»

Заместитель мэра Еревана Арам Сукиасян и генеральный консул Армении в Санкт-Петербурге Грайр Карапетян присутствовали на торжественной церемонии открытия выставки «Мой Ереван». В рамках выставки, открытой в Музее прикладного искусства Санкт-Петербурга, представлены картины петербургских художников Ольги Веселовой, Константина Константинова и Левона Бейбутяна.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, основная тема произведений – взгляд на Ереван и Армению глазами петербургских художников, которые в своих этюдах показывают не только природные и архитектурные красоты Армении, но и раскрывают особенности повседневной городской и сельской жизни, знакомят с жителями страны.Выставка будет открыта в Музее прикладного искусства Санкт-Петербурга с 7 до 26 сентября.