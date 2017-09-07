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Россия и Армения начали работу в рамках региональной системы ПВО


Стрельбы на учениях "Боевое содружество - 2017" стали первым важным этапом совместной работы России и Армении в рамках региональной системы ПВО двух стран. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом журналистам рассказал начальник войск ПВО Вооруженных сил Республики Армения полковник Армен Варданян.

"Это была первая отработка армяно-российской региональной системы ПВО, так как мы только в прошлом году ратифицировали все документы, а с этого года начали их практическую реализацию. Это первое практическое применение", - сказал он.

По словам Варданяна, в ходе боевых стрельб на Ашулуке для группировки войск была создана достаточно сложная обстановка.

"Можно сказать, что первый этап боевого слаживания расчетов в рамках региональной системы ПВО России и Армении прошел успешно", - резюмировал Варданян.

Как сообщил ранее начальник главного штаба - первый заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко, Россия и Армения определили состав войск, которые будут действовать в рамках объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности.



 



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