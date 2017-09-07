В Ереване состоится чемпионат Восточной Европы по пляжному волейболу

С 8 по 10 сентября в Ереване состоится мужской чемпионат по пляжному волейболу стран Восточной Европы. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, генеральный секретарь Федерации волейбола Армении Карен Асмарян отметил, что в первенстве примут участие 15 команд из Армении, России, Беларуси, Украины, Грузии, Литвы, Польши и Израиля.

"На этом чемпионате представят пары Размик Акопян/Армен Мискарян и Ашот Балабекян/Андре Симони. Наши ребята 7-е по рейтингу среди 15 команд. Думаю, до четвертьфинала дойдем. Довольно сильное соревнование, являющееся рейтинговым для летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

В чемпионате имеет право участия по "белой карте" одна команда, которой стала сборная Израиля", - сказал Карен Асмарян.

В конце августа юношеская сборная в России участвовала в предварительном раунде чемпионата Европы. Армянские пляжные волейболисты потерпели поражение.

"Жеребьевка была к нам не так уж благосклонна. Но набрали достаточно очков, чтобы в следующем году сразу выступать в общей группе", - отметил Карен Асмарян.