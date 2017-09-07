Время в Ереване: 11:07:36,   7 Сентябрь

В Ереване состоится чемпионат Восточной Европы по пляжному волейболу


С 8 по 10 сентября в Ереване состоится мужской чемпионат по пляжному волейболу стран Восточной Европы. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, генеральный секретарь Федерации волейбола Армении Карен Асмарян отметил, что в первенстве примут участие 15 команд из Армении, России, Беларуси, Украины, Грузии, Литвы, Польши и Израиля.

"На этом чемпионате представят пары Размик Акопян/Армен Мискарян и Ашот Балабекян/Андре Симони. Наши ребята 7-е по рейтингу среди 15 команд. Думаю, до четвертьфинала дойдем. Довольно сильное соревнование, являющееся рейтинговым для летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

 В чемпионате имеет право участия по "белой карте" одна команда, которой стала сборная Израиля", - сказал Карен Асмарян.

В конце августа юношеская сборная в России участвовала в предварительном раунде чемпионата Европы. Армянские пляжные волейболисты потерпели поражение.

"Жеребьевка была к нам не так уж благосклонна. Но набрали достаточно очков, чтобы в следующем году сразу выступать в общей группе", - отметил Карен Асмарян.

Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

15:25, 31.08.2017
Просмотрели 1865 раз
Миссия ОБСЕ не в состоянии осуществлять мониторинг по причине стрельбы со стороны Азербайджана

14:07, 01.09.2017
Просмотрели 1852 раз
Мы уверены, что отрасль сельского хозяйства в Армении имеет большое будущее: премьер-министр Армении Карен Карапетян принял представителей компаний по производству коньяка и вина

11:46, 31.08.2017
Просмотрели 1825 раз
Исполняется годовщина формирования правительства Армении: премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил подготовить и представить общественности отчетность

10:27, 01.09.2017
Просмотрели 1735 раз
Премьер-министр Армении Карен Карапетян обсудил с делегацией корпорации «Майкрософт» вопросы цифровой повестки в Армении

16:33, 31.08.2017
Просмотрели 1557 раз
Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Индии



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации