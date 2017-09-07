Время в Ереване: 11:07:36,   7 Сентябрь

Эмилию Кларк из «Игры престолов» отправили бить в бубен на рынок Неаполя


Итальянский модный дом Dolce & Gabbana выпустил новую интерпретацию своего знакового аромата The One — туалетную воду с тем же названием. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 7 сентября.

Аромат был создан парфюмером Мишелем Жираром. Основа аромата — иланг-иланг с нотами цветка апельсина, ванили, ветивера и мускуса. Аромат уже поступил в продажу.

Лицом The One стала британская актриса Эмилия Кларк, исполнительница роли Матери драконов Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов». Рекламную кампания The One снимали на улицах Неаполя с настоящими людьми, живущими своей повседневной жизнью. По сюжету Эмилия Кларк появляется на рынке Неаполя, общается с местными и бьет в бубен. Съемками руководил итальянский режиссер Маттео Гарроне, известный своими работами на ручную камеру в стиле документальных фильмов.

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana основан в 1985 году. Первый бутик марки открылся в 1986-м в Милане. Марка специализируется на выпуске одежды, аксессуаров, парфюмерии и косметики.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

15:25, 31.08.2017
Просмотрели 1848 раз
Миссия ОБСЕ не в состоянии осуществлять мониторинг по причине стрельбы со стороны Азербайджана

14:07, 01.09.2017
Просмотрели 1835 раз
Мы уверены, что отрасль сельского хозяйства в Армении имеет большое будущее: премьер-министр Армении Карен Карапетян принял представителей компаний по производству коньяка и вина

11:46, 31.08.2017
Просмотрели 1808 раз
Исполняется годовщина формирования правительства Армении: премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил подготовить и представить общественности отчетность

10:27, 01.09.2017
Просмотрели 1716 раз
Премьер-министр Армении Карен Карапетян обсудил с делегацией корпорации «Майкрософт» вопросы цифровой повестки в Армении

16:33, 31.08.2017
Просмотрели 1551 раз
Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Индии



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации