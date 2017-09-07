Эмилию Кларк из «Игры престолов» отправили бить в бубен на рынок Неаполя

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana выпустил новую интерпретацию своего знакового аромата The One — туалетную воду с тем же названием. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 7 сентября.

Аромат был создан парфюмером Мишелем Жираром. Основа аромата — иланг-иланг с нотами цветка апельсина, ванили, ветивера и мускуса. Аромат уже поступил в продажу.

Лицом The One стала британская актриса Эмилия Кларк, исполнительница роли Матери драконов Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов». Рекламную кампания The One снимали на улицах Неаполя с настоящими людьми, живущими своей повседневной жизнью. По сюжету Эмилия Кларк появляется на рынке Неаполя, общается с местными и бьет в бубен. Съемками руководил итальянский режиссер Маттео Гарроне, известный своими работами на ручную камеру в стиле документальных фильмов.

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana основан в 1985 году. Первый бутик марки открылся в 1986-м в Милане. Марка специализируется на выпуске одежды, аксессуаров, парфюмерии и косметики.