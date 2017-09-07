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Китай выразил протест Южной Корее из-за развертывания американских комплексов ПРО


Китай выразил протест дипломатический протест Южной Корее из-за решения Сеула о размещении в стране дополнительных американских комплексов ПРО THAAD. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщают западные СМИ.

"Мы призываем Республику Корея и США серьезно отнестись к нашей обеспокоенности вопросами безопасности и интересами Китая и стран региона, остановить процесс размещения и вывести со своей территории соответствующее оборудование", - заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Южная Корея утверждает, что идет на этот шаг для противостояния угрозы с Севера.

В свою очередь, Китай считает, что проведенное на территории Южной Кореи развертывание американских систем ПРО THAAD не только не способствует решению проблемы Корейского полуострова, но и осложняет обстановку в регионе.

 

 



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