Китай выразил протест Южной Корее из-за развертывания американских комплексов ПРО

Китай выразил протест дипломатический протест Южной Корее из-за решения Сеула о размещении в стране дополнительных американских комплексов ПРО THAAD. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщают западные СМИ.

"Мы призываем Республику Корея и США серьезно отнестись к нашей обеспокоенности вопросами безопасности и интересами Китая и стран региона, остановить процесс размещения и вывести со своей территории соответствующее оборудование", - заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Южная Корея утверждает, что идет на этот шаг для противостояния угрозы с Севера.

В свою очередь, Китай считает, что проведенное на территории Южной Кореи развертывание американских систем ПРО THAAD не только не способствует решению проблемы Корейского полуострова, но и осложняет обстановку в регионе.