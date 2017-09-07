Время в Ереване: 11:07:36,   7 Сентябрь

Ученые открыли опасное свойство аспирина


Группа американских исследователей обнаружила опасное свойство аспирина. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Journal of the RoyalSociety Interface.

Прием ацетилсалициловой кислоты, также широко известной под торговой маркой "Аспирин”, как установили ученые, хоть и замедляет развитие злокачественных новообразований толстого кишечника, однако вместе с этим увеличивает эволюционный потенциал опухолевых клеток. Из-за этого последние претерпевают мутации по сравнению с клетками опухолей, не подвергавшихся воздействию препарата.

Таким образом, из-за аспирина увеличивается доля раковых клеток, устойчивых к лекарственным средствам.

Авторы исследования пришли к подобным выводам в ходе лабораторных экспериментов in vitro. Теперь ученые планируют проверить результаты in vivo.

 

 

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

15:25, 31.08.2017
Просмотрели 1837 раз
Миссия ОБСЕ не в состоянии осуществлять мониторинг по причине стрельбы со стороны Азербайджана

14:07, 01.09.2017
Просмотрели 1826 раз
Мы уверены, что отрасль сельского хозяйства в Армении имеет большое будущее: премьер-министр Армении Карен Карапетян принял представителей компаний по производству коньяка и вина

11:46, 31.08.2017
Просмотрели 1799 раз
Исполняется годовщина формирования правительства Армении: премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил подготовить и представить общественности отчетность

10:27, 01.09.2017
Просмотрели 1707 раз
Премьер-министр Армении Карен Карапетян обсудил с делегацией корпорации «Майкрософт» вопросы цифровой повестки в Армении

16:33, 31.08.2017
Просмотрели 1546 раз
Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Индии



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации