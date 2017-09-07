Глава МИД Армении примет участие в саммите глав МИД стран ЕС и Восточного партнерства

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 8 сентября посетит Эстонию для участия в саммите глав МИД стран ЕС и Восточного партнерства. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении.