Время в Ереване: 11:07:36,   7 Сентябрь

Джордж Клуни приютил беженца из Ирака, пережившего атаку ИГ*


Американский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль приютили у себя дома беженца-езида из Ирака, не афишируя это событие. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

Как рассказал изданию Клуни, гость поселился в его доме в городе Огаста, штат Кентукки. По словам актера, беженец направлялся на автобусе в Мосул, когда на транспортное средство напали боевики террористической группировки "Исламское государство"*, пригрозив убить всех, кто направлялся в город для учебы.

"Он выжил и приехал в Америку. Он прошел все проверки, и когда все было позади, мы сказали: "Послушай, мы поможем тебе. Ты хочешь получить образование? Хочешь двигаться вперед? Это то, что мы можем сделать", — приводит слова актера издание.

По данным Hollywood Reporter, в настоящее время иракец учится в Чикагском университете.

Клуни известен благотворительной деятельностью.

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

15:25, 31.08.2017
Просмотрели 1837 раз
Миссия ОБСЕ не в состоянии осуществлять мониторинг по причине стрельбы со стороны Азербайджана

14:07, 01.09.2017
Просмотрели 1826 раз
Мы уверены, что отрасль сельского хозяйства в Армении имеет большое будущее: премьер-министр Армении Карен Карапетян принял представителей компаний по производству коньяка и вина

11:46, 31.08.2017
Просмотрели 1799 раз
Исполняется годовщина формирования правительства Армении: премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил подготовить и представить общественности отчетность

10:27, 01.09.2017
Просмотрели 1707 раз
Премьер-министр Армении Карен Карапетян обсудил с делегацией корпорации «Майкрософт» вопросы цифровой повестки в Армении

16:33, 31.08.2017
Просмотрели 1546 раз
Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Индии



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации