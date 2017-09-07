Спикер НС Армении принял посла Германии

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 7 сентября принял Чрезвычайного и Полномочного посла ФРГ в Армении Бернхарда Матиаса Кислера.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, приветствуя посла в НС, А.Баблоян с удовлетворением констатировал, что отношения Армения – Германия из года в год все более укрепляются и углубляются.

Председатель НС поблагодарил правительство Германии за постоянную помощь, реализацию в РА многочисленных эффективных программ.

А.Баблоян выразил признательность за принятие Бундестагом резолюции о признании и осуждении Геноцида армян, высоко оценив шаги Германии в важных для Армении вопросах.

Председатель НС отметил, что как перешедшая к парламентской системе правления страна Армения внимательно следит за выборами Бундестага Германии, имеющей опыт парламентского правления.

Коснувшись региональных проблем, А.Баблоян подчеркнул важность проводимых в Армении реформ и отметил: “Носители европейских ценностей и не несущие их страны не могут находиться в той же плоскости. Армения, в отличие от некоторых соседних стран, в вопросах демократии достигла серьезного прогресса – об этом свидетельствуют отсутствие в нашей стране политического преследования, проведение справедливых и прозрачных выборов, подходы к свободе слова и защите прав человека”.

Председатель НС высоко оценил деятельность посла и выразил признательность первому послу ФРГ в Армении, годы назад всемерно способствовавшему развитию детской гематологии в нашей стране.

Бернхард Матиас Кислер поблагодарил за прием и заверил спикера НС, что продолжит содействовать развитию и углублению связей дружественных стран.

Г-н Кислер подчеркнул важность сотрудничества с НС Армении и особенно выделил совместную работу Общества международного сотрудничества Германии (GIZ) и Постоянной комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам, позитивные итоги которой налицо.

Бернхард Матиас Кислер выразил надежду, что новоизбранный парламент столь же продуктивно будет сотрудничать с немецкими коллегами.

Обратившись к принятию Бундестагом резолюции о признании и осуждении Геноцида армян, посол отметил: “Принятием этой резолюции Бундестаг сделал важный шаг, и я чувствую отношение армянского народа к этому шагу”.

Говоря о нагорно-карабахской проблеме, г-н Кислер подчеркнул, что Германия исключает военное разрешение конфликта.

Посол представил спикеру НС свои наблюдения по реформам последних лет в Армении и отметил, что прогресс очевиден – в отличие от других постсоветских стран. По словам посла, в Армении политические деятели готовы развивать страну путем реформ.

В завершение встречи собеседники обратились к формированию и оживлению деятельности парламентских групп дружбы.