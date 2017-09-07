Порошенко выступил за развертывание миссии ООН на всей территории Донбасса без участия РФ

Президент Украины Петр Порошенко выступил за полноценное развертывание миротворческой миссии ООН на всей территории Донбасса без присутствия в ней России и без согласования этой инициативы с ополчением, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Развертывание миротворческой миссии стало было реальным прорывом в решение конфликта", - сказал он, обращаясь с ежегодным посланием к парламенту. Порошенко отметил, что украинская сторона готова к предметному разговору с членами Совета безопасности ООН.

"Мы выступаем за полноценное развертывание миротворческой миссии ООН по всему Донбассу, - подчеркнул он. - Упомянутая миссия должна отвечать ключевым принципам совершения международных операций, что априори исключает в ней участие страны-агрессора и стран конфликта". Украинский лидер также исключил возможность согласования параметров миссии с ополчением Донбасса.





