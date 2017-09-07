Президент Франции Эммануэль Макрон направится, как только это станет возможно, в заморские территории страны, пострадавшие от урагана "Ирма". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом передает в четверг телеканал BFMTV.

Накануне вечером Макрон заявил, что дать оценку разрушениям пока не представляется возможным, однако уже можно сказать, что нанесен серьезный ущерб и "предстоит оплакивать погибших".

Ураган "Ирма" в среду обрушился на заморские сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции.

В результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Сообщалось о наводнении и значительных разрушениях — с корнем вырваны деревья, постройки лишились крыш, серьезно пострадали объекты инфраструктуры.

Жертвами урагана на заморских территориях Франции стали по меньшей восемь человек, еще 23 человека получили ранения.