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Министр: на автостраде “Север-юг” забетонированы еще 11 км трассы


На устройство автострады “Север-юг” уже потрачено 150 млн долларов, сдано в эксплуатацию 31 км трассы. После окончания заседания правительства об этом сообщил журналистам министр транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян, отвечая на вопрос о злоупотреблениях при строительстве. «Эти 150 млн затрачены не только на строительство 31 км дороги. На 31 км затрачено 70 млн, а остальное ушло на земляные работы, которые сейчас проводятся на участках Аштарак-Талин и Талин-Гюмри”, - сказал министр, добавив, что забетонирован еще один 11 км отрезок. По словам министра, он еще не введен в эксплуатацию и не входит в указанный 31 километровый отрезок, сообщает  «Арменпресс»

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