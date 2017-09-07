Почти 60 процентов россиян признались в страхе встретить украинцев ночью

Радиостанция «Эхо Москвы» организовала на своем сайте опрос под названием «Встретить представителя какой национальности в темное время дня вы опасаетесь?», сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

По состоянию на 7:30 мск, в опросе приняли участие 8768 человек. 5047 из них (58 процентов опрошенных) признались, что опасаются встретить украинцев. Еще 2703 (или 31 процент) опасаются встречи с чеченцами. 12 процентов (или 1018 опрошенных) затруднились ответить.