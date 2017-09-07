Почти 60 процентов россиян признались в страхе встретить украинцев ночью
Радиостанция «Эхо Москвы» организовала на своем сайте опрос под названием «Встретить представителя какой национальности в темное время дня вы опасаетесь?», сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
По состоянию на 7:30 мск, в опросе приняли участие 8768 человек. 5047 из них (58 процентов опрошенных) признались, что опасаются встретить украинцев. Еще 2703 (или 31 процент) опасаются встречи с чеченцами. 12 процентов (или 1018 опрошенных) затруднились ответить.
- 13:48 СМИ: Макрон посетит пострадавшие от урагана "Ирма" заморские земли Франции
- 13:44 Почти 60 процентов россиян признались в страхе встретить украинцев ночью
- 13:40 Канадские авиакомпании массово вывозят туристов с Карибов из-за урагана "Ирма"
- 13:31 Академия киноискусств назвала лауреатов почетных "Оскаров"
- 13:04 Глава Военного комитета НАТО и глава Генштаба России встретятся в Баку
- 12:30 Минфин США подготовил указ о прекращении торговли с любым партнером КНДР
- 12:26 Суд приговорил к 12 годам захватившего заложников в "Ситибанке"
- 12:24 В Армении расширяется производство алкотестеров
- 12:07 Шульц считает, что Трамп слишком долго занимает пост президента США
- 11:58 «Катя» превратилась в ураган
- 11:43 Правительство оптимизирует процесс выплаты пенсий военнослужащим
- 11:42 Столтенберг: действия КНДР требуют глобального ответа
- 11:39 Тушение пожаров в лесах Бюракана продолжалось и ночью
- 11:37 Премьер-министр поручил взять на учет все неприглядные постройки в центральных кварталах городов Армении
- 11:36 Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе в Америке
- 11:33 Турция на позволяет Германии оказать консульскую поддержку задержанному гражданину этой страны
- 11:31 В Дамаске заявили об обстреле сирийского военного объекта израильскими ВВС
- 11:26 Юные шахматисты вступили в борьбу за первенство Европы
- 11:24 Госдепартамент США потребовал у властей Азербайджана освободить директора “Турана”
- 11:23 В Грузии потерпел аварию автобус из Армении. Есть раненые и погибшие
- 11:23 Тарон Маргарян присутствовал на мероприятии, посвященном Дню производителя Санкт- Петербурга
- 11:17 Карен Карапетян: правительство намерено возвращать экспортерам НДС в более сжатые сроки
- 11:03 Глава Южной Кореи призвал ужесточить санкции в отношении КНДР
- 10:54 Венгрия продала Р. Сафарова Азербайджану за 7 млн долларов. Новые подробности “Азербайджанской прачечной”
- 10:45 Премьер Антигуа и Барбуда оценил ущерб от "Ирмы" в 10% ВВП страны
- 10:33 Провап национальной сборной Армении, или очередной потерянный отборочный тур
- 10:29 Генсек ООН призвал страны активнее пресекать геноцид и преступления против человечности
- 10:23 Австрийские лесовладельцы и лесоводы посетили центр “Зикатар”
- 10:21 В Пуэрто-Рико почти миллион человек остались без света из-за урагана "Ирма"
- 10:12 Делегация во главе с Вигеном Саргсяном в гостях в китайской провинции Шанси
- 10:10 В Афганистане ранены трое грузинских солдат
- 10:06 AP: число жертв шторма "Харви" в Техасе возросло до 70 человек
- 09:57 Глава правительства Каталонии подписал декрет о проведении референдума
- 09:54 На острове Сен-Мартен из-за "Ирмы" разрушены почти все здания
- 08:57 Европейские индексы - 06-09-17
15:25, 31.08.2017
Просмотрели 1820 раз Миссия ОБСЕ не в состоянии осуществлять мониторинг по причине стрельбы со стороны Азербайджана
14:07, 01.09.2017
Просмотрели 1810 раз Мы уверены, что отрасль сельского хозяйства в Армении имеет большое будущее: премьер-министр Армении Карен Карапетян принял представителей компаний по производству коньяка и вина
11:46, 31.08.2017
Просмотрели 1780 раз Исполняется годовщина формирования правительства Армении: премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил подготовить и представить общественности отчетность
10:27, 01.09.2017
Просмотрели 1689 раз Премьер-министр Армении Карен Карапетян обсудил с делегацией корпорации «Майкрософт» вопросы цифровой повестки в Армении
16:33, 31.08.2017
Просмотрели 1539 раз Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Индии