В Армении оптимизируется Министерство энергетической инфраструктуры и природных ресурсов
По решению правительства объединяются агентство недр и агентство запасов полезных ископаемых в системе Министерства энергетической инфраструктуры и природных ресурсов. Заместитель министра Вардан Геворкян отметил, что эти организации выполняют одинаковые функции (первое выдает разрешение на разведку и добычу, второе ведет учет полезных ископаемых). “Их объединение обусловлено оптимизацией. Исследование их функций и бизнес-процессов показало, показало, что их раздельное функционирование нецелесообразно”, - передает «Арменпресс» слова замминистра.
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