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Канадские авиакомпании массово вывозят туристов с Карибов из-за урагана "Ирма"


Три канадские авиакомпании - Air Transat, WestJet и Air Canada - направили в страны Карибского бассейна дополнительные самолеты для эвакуации туристов из-за надвигающегося урагана "Ирма". Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в среду сообщили представители авиаперевозчиков.

В среду в Доминиканскую Республику и британские заморские территории Тёркс и Кайкос вылетели 15 бортов Air Transat и три борта WestJet. "Число мест в самолетах соответствует числу наших клиентов, которые вылетели ранее в эти страны", - сообщил представитель WestJet Роберт Палмер. В четверг этот авиаперевозчик направит еще несколько самолетов на Кубу для эвакуации туристов из курортных мест Санта-Клара и Кайо-Коко.

Крупнейшая канадская авиакомпания Air Canada также направила несколько бортов для вывоза своих клиентов из курортных мест на Антигуа и Барбуда, Доминиканской Республики и Тёркс и Кайкос.


 

 



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