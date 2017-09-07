Американская академия киноискусств приняла решение вручить почетные "Оскары" кинорежиссеру Чарльзу Бернетту, кинооператору Оуэну Ройзману, канадскому актеру Дональду Сазерленду и французскому режиссеру Аньес Варда. Как сообщила академия в среду на своем сайте, церемония награждения пройдет в субботу, 11 ноября в Лос-Анджелесе в киноконцертном комплексе Hollywood & Highland.

"Решение о присуждении почетных "Оскаров" в нынешнем году свидетельствует о том, насколько широки рамки международного независимого киноискусства, - отметил президент академии Джон Бейли, чьи слова приводятся в пресс-релизе на сайте премии. - Эти награды дадут творчеству четырех известных деятелей кино, чьи работы олицетворяют многоплановость восприятия мира".

Дональд Сазерленд снимается в кино почти шестьдесят лет, однако ни разу не был номинирован на "Оскар". Он известен широкому зрителю по ролям в фильмах "Джонни взял ружье", "Гордость и предубеждение", "Обратная тяга", "Голодные игры" и другие, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Чарльз Бёрнетт - легендарная фигура для независимого кино. В своих работах он рассказал о жизни чернокожего населения США. Его фильм "Забойщик овец" получил главный приз Берлинского кинофестиваля в 1981 году.

Оуэн Ройзман работал за камерой в пяти фильмах, номинированных на "Оскар": "Тутси", "Телесеть", "Изгоняющий дьявола", "Французский связной" и "Уайатт Эрп".

Варда Аньес стала известна как мать французской новой волны. Ей 89 лет и она до сих пор снимает фильмы. Последний, "Лица, деревни", вышел в этом году. Первый фильм режиссера - "Пуэнт-Курт" 1956 года - вдохновил на творчество целый круг молодых кинематографистов.