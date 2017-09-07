Правительство утвердило концепцию развития инвалидного спорта

Правительтво Армении одобрило концепцию развития инвалидного спорта в Армении. Заместитель министра спорта и делам молодежи Габриел Казарян отметил, что концепция предполагает развитие видения у граждан здорового образа жизни.

“Цель концепции заключается в развитии инвалидного спорта, распространении и укреплении идеи здорового образа жизни, постоянных занятий физическими упражнениями и поддержки интеграции лиц различных групп инвалидности в общество”, - сказал Казарян.

Как сообщает «Арменпресс» , мероприятия, предусмотренные стратегией, будут способствовать также обеспечению участия инвалидов во всех спортивных мероприятиях, привлечению инвалидов к спортивной и оздоровительной деятельности, обеспечению доступности инвалидов в спортивные и оздоровительные комплексы.