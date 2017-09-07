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Очередная оптимизация в сфере здравоохранения сэкономит 30 млн драмов


В Армении объединяются и реорганизуются Научно-исследовательский институт эпидемиологии, вирусологии и медицинской паразитологии им. А.Б.Алексаняна и Национальный центр контроля и предотвращения заболеваний. Как сообщает «Арменпресс», такое решение было принято на заседании павительства 7 сентября.

Министр здравоохранения Левон Алтунян отметил, что решение это обусловлено нецелесообразностью самостоятельной работы научно-исследовательского центра и необходимостью оптимизации деятельности структур Министерства здравоохранения.

“Главные цели и предмет деятельности этих двух организаций, в основном, совпадают”, - сказал министр, добавив, что в результате оптимизации будет сэкономлено 30 млн драмов.

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