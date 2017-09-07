Правительство дало новые налоговые привилегии компании “Лидиан Армения”

Правительство на три года отложило сроки выплаты компанией “Лидиан Армения” рассчитанных таможенными и налоговыми органами НДС. Министр экономического развития и инвестиций РА Сурен Караян отметил, что этим решением расширяются привилегии, данные исполнительной властью 10 августа, с 23,4 млрд драмов доведя до 27,7 млрд драмов. В рамках представленной инвестиционной программы компания сделает инвестиции на сумму 179,4 млрд. драмов в виде строительства и оборудования.

«Импорт оборудования осуществляется по этапам. На первом этапе сумма составила около 23,4 млрд драмов, на втором этапе предусмотрен завоз на сумму 4,2 млрд драмов»,-сообщает «Арменпресс» со слов Караяна.

В результате инвестиций компанией будет создано 465 рабочих мест со средней зарплатой в 2017 г. – 525, 2018 г. – 525 и в 2019 г. – 490 тысяч драмов. На Амулсарском месторождении будет добыто около 2 млн унций золота и около 3 млн унций серебра, которое будет полностью вывезено из страны.