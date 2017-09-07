Время в Ереване: 11:07:36,   7 Сентябрь

Правительство дало новые налоговые привилегии компании “Лидиан Армения”


Правительство на три года отложило сроки выплаты компанией “Лидиан Армения” рассчитанных таможенными и налоговыми органами НДС. Министр экономического развития и инвестиций РА Сурен Караян отметил, что этим решением расширяются привилегии, данные исполнительной властью 10 августа, с 23,4 млрд драмов доведя до 27,7 млрд драмов. В рамках представленной инвестиционной программы компания сделает инвестиции на сумму 179,4 млрд. драмов в виде строительства и оборудования.

«Импорт оборудования осуществляется по этапам. На первом этапе сумма составила около 23,4 млрд драмов, на втором этапе предусмотрен завоз на сумму 4,2 млрд драмов»,-сообщает  «Арменпресс» со слов Караяна.

В результате инвестиций компанией будет создано 465 рабочих мест со средней зарплатой в 2017 г. – 525, 2018 г. – 525 и в 2019 г. – 490 тысяч драмов. На Амулсарском месторождении будет добыто около 2 млн унций золота и около 3 млн унций серебра, которое будет полностью вывезено из страны.

Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

15:25, 31.08.2017
Просмотрели 1848 раз
Миссия ОБСЕ не в состоянии осуществлять мониторинг по причине стрельбы со стороны Азербайджана

14:07, 01.09.2017
Просмотрели 1835 раз
Мы уверены, что отрасль сельского хозяйства в Армении имеет большое будущее: премьер-министр Армении Карен Карапетян принял представителей компаний по производству коньяка и вина

11:46, 31.08.2017
Просмотрели 1808 раз
Исполняется годовщина формирования правительства Армении: премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил подготовить и представить общественности отчетность

10:27, 01.09.2017
Просмотрели 1716 раз
Премьер-министр Армении Карен Карапетян обсудил с делегацией корпорации «Майкрософт» вопросы цифровой повестки в Армении

16:33, 31.08.2017
Просмотрели 1551 раз
Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Индии



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации