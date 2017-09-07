Комитету по госдоходам будет выделено 1,665 млрд драмов на зарплату, премии и денежное поощрение

Для обеспечения бесперебойной работы Комитета по госдоходам правительство РА приняло решение выделить ему из резервного фонда 1 млрд 665 млн 144,3 драмов. Как передает

«Арменпресс», средства будут использованы на зарплату, премии и денежное вознаграждение работникам комитета.

Обосновывается это тем, что после реорганизации 18 мая 2017 г. повышены зарплаты его сотрудникам. Вследствие этого утвержденный в начале 2017 г. фонд в размере 389.203,5 тысяч драмов недостаточен для выплат до конца текущего года. Мероприятие преследует цель создания отвечающих современным условиям налоговой и таможенной систем для обеспечения сборов, эффективной борьбы с теневой экономикой и конкурентоспособности внутри ЕАЭС – для улучшения предпринимательской среды.