Минфин США подготовил указ о прекращении торговли с любым партнером КНДР

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил в среду журналистам, что у него готов проект президентского указа о прекращении торговли между США и теми, кто также является экономическим партнером КНДР, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Ситуация с Северной Кореей неприемлема. Очевидно, что сейчас все внимание обращено на ООН, которая [должна будет] ввести дополнительные санкции", - сказал министр.

"Если мы так и не получим эти дополнительные санкции в ООН, как я отметил на прошлых выходных, у меня есть исполнительный указ, который готов лечь на стол президента. Он позволит прекратить торговлю и ввести санкции в отношении любого, кто ведет торговлю с Северной Кореей", - продолжил глава ведомства. По его словам, президент Дональд Трамп рассмотрит этот вопрос тогда, когда придет время.



