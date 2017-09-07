В Армении расширяется производство алкотестеров

Компания “Аридес”, занимающаяся армянским производством алкотестеров, получила новое разрешение на работу в свободной экономической зоне. Такое решение было принято на заседании правительства 7 сентября.

Как сообщает «Арменпресс», министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян отметил, что компания получила разрешение работать в свободной экономической зоне уже в июле 2016 года. Там уже создано 9 рабочих мест и вложено 170 млн драмов.

“В ближайшие 6 лет компаниянамерена расширить производство и довести экспорт до 3,5 млн долларов. Продукция будет поставляться в страны ЕАЭС, Грузию и Ближний Восток”, - сказал Караян.

Отметим, что инвестиционной программой предусмотрено вложить 4,3 млн долларов и создать 40 рабочих мест.