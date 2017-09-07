Время в Ереване: 11:07:36,   7 Сентябрь

В Армении расширяется производство алкотестеров


Компания “Аридес”, занимающаяся армянским производством алкотестеров, получила новое разрешение на работу в свободной экономической зоне. Такое решение было принято на заседании правительства 7 сентября.

Как сообщает «Арменпресс», министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян отметил, что компания получила разрешение работать в свободной экономической зоне уже в июле 2016 года. Там уже создано 9 рабочих мест и вложено 170 млн драмов.

“В ближайшие 6 лет компаниянамерена расширить производство и довести экспорт до 3,5 млн долларов. Продукция будет поставляться в страны ЕАЭС, Грузию и Ближний Восток”, - сказал Караян.

Отметим, что инвестиционной программой предусмотрено вложить 4,3 млн долларов и создать 40 рабочих мест.

Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

15:25, 31.08.2017
Просмотрели 1820 раз
Миссия ОБСЕ не в состоянии осуществлять мониторинг по причине стрельбы со стороны Азербайджана

14:07, 01.09.2017
Просмотрели 1810 раз
Мы уверены, что отрасль сельского хозяйства в Армении имеет большое будущее: премьер-министр Армении Карен Карапетян принял представителей компаний по производству коньяка и вина

11:46, 31.08.2017
Просмотрели 1780 раз
Исполняется годовщина формирования правительства Армении: премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил подготовить и представить общественности отчетность

10:27, 01.09.2017
Просмотрели 1689 раз
Премьер-министр Армении Карен Карапетян обсудил с делегацией корпорации «Майкрософт» вопросы цифровой повестки в Армении

16:33, 31.08.2017
Просмотрели 1539 раз
Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Индии



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации