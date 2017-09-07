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Правительство одобрило проект продления содействия приграничным общинам


Действие закона “О социальном содействии приграничным общинам”, которое заканчивается 1 января 2018 г., продлено до 2021 г. На основании этого принятого в декабре 2014 г. закона  для его правоприменения правительство внесло в Закон изменения, которые представит Национальному собранию. Министр территориального управления и развития РА Давид Локян отметил, что программы содействия реализуются в 35 населенных пунктах  25 приграничных общин.

“Это следующие виды социального содействия: возмещение 50% оплаты за газ, если в течение отчетного года использовано до 360 куб.м., возмещение 50% оплаты за электричество, если использовано до 1440 квт/ч., причем семьям, которые не используют газ, но используют только электричество, предоставляется возмещение, равное по стоимости 180 куб.м. природного газа в счет оплаты электроэнергии. Возмещается также 50% стоимости оросительной воды, а полностью также налог на недвижимое имущество и землю, которые не используются из-за нахождения их под обстрелом противника. Цель – облегчить крестьянам условия проживания в приграничной зоне”, - передает  «Арменпресс» слова Д. Локяна, который добавил, что в целом программа оценивается в 1 млрд драмов.

В ответ на это премьер К. Карапетян напомнил, что после последних изменений расценков в начале года субсидирование 50% стоимости возложено на снабжающие организации и статья выведена из госбюджета.

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