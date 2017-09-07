Шульц считает, что Трамп слишком долго занимает пост президента США

Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц заявил, что Дональд Трамп слишком долго занимает пост президента США, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На вопрос журналиста издания Zeit Magazin, как долго Трамп сможет продержаться в Белом доме, Шульц ответил: "На мой взгляд, он вообще-то находится в должности уже слишком долго".

Шульц неоднократно критически отзывался о президенте США, призывая европейцев не подчиняться политической логике Трампа.

По данным опроса института IfD, проведенного 6 сентября, за партийный альянс Ангелы Меркель ХДС/ХСС готовы проголосовать 38,5% избирателей, СДПГ Шульца получила 24% поддержки. За "Свободную демпартию" (немецких либералов) готовы проголосовать 10%. Партию "Альтернатива для Германии", а также "Левых" и "Зеленых" готовы поддержать по 8% опрошенных.

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.