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«Катя» превратилась в ураган


Тропический шторм «Катя», образовавшийся у берегов Мексики, обрел силу урагана. Как передает Арменпресс, об этом в среду, 6 сентября, сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США.

Скорость ветра в районе урагана достигает 120 километров в час. Метеорологи прогнозируют усиление скорости вихревых потоков в течение двух дней. Сейчас «Катя» движется на юго-восток со скоростью 4 километра в час.

Также Национальный центр предупреждения ураганов сообщил, что до урагана первой категории усилился тропический шторм «Хосе», который движется сейчас к Карибским островам со скоростью 25 километров в час, а скорость ветра в районе урагана достигает 120 километров в час.

 

Фото: Alvin Baez / Reuters

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