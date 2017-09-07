«Катя» превратилась в ураган
11:58, 7 Сентябрь, 2017
Тропический шторм «Катя», образовавшийся у берегов Мексики, обрел силу урагана. Как передает Арменпресс, об этом в среду, 6 сентября, сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США.
Скорость ветра в районе урагана достигает 120 километров в час. Метеорологи прогнозируют усиление скорости вихревых потоков в течение двух дней. Сейчас «Катя» движется на юго-восток со скоростью 4 километра в час.
Также Национальный центр предупреждения ураганов сообщил, что до урагана первой категории усилился тропический шторм «Хосе», который движется сейчас к Карибским островам со скоростью 25 километров в час, а скорость ветра в районе урагана достигает 120 километров в час.