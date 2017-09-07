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Столтенберг: действия КНДР требуют глобального ответа


Действия КНДР представляют глобальную угрозу и требуют глобального ответа. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг в Эстонии.

"Поведение Северной Кореи - это глобальная угроза, которая требует единого глобального ответа", - сказал он перед началом неформального заседания министров обороны в Таллине.

"Мы призвали КНДР полностью соответствовать всем резолюциям ООН, отказаться от ее ядерной и ракетной программы, воздержаться от дальнейших испытаний, включиться в конструктивной диалог", - добавил Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что "все члены международного сообщества должны полностью соблюдать санкции ООН против Северной Кореи".

Столтенберг прибыл во вторник с визитом в Таллин для участия в работе неформального саммита министров обороны и иностранных дел Евросоюза 6-8 сентября.



 



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