Правительство оптимизирует процесс выплаты пенсий военнослужащим

Правительство Армении оптимизирует процесс выплаты пенсий военнослужащим. Такое решение принято на заседании правительства 7 сентября. Как сообщает «Арменпресс», министр труда и социальных вопросов Артем Асатрян отметил, что до сих пор пенсии военнослужащим и приравненным к ним лицам подсчитывались и выплачивались посредством отдельной базы данных.

“Теперь они будут зарегистрированы в общей пенсионной системе и выплачиваться посредством национального почтового оператора “Айпост”, сказал министр труда и социальных вопросов Артем Асатрян.