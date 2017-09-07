Начата работа над “Стратегией развития Армении 2030”

Начата работа над документом “Стратегия развития Армении 2030”. Об этом на заседании правительства объявил премьер К. Карапетян.

“Для организации продуктивного обсуждения 5 сентября даны поручения исполнительным органам по созданию рабочих групп и групп по направлениям, которые в трехмесячный срок должны провести обсуждения. Координация возложена на Центр стратегических инициатив”, - передает «Арменпресс» слова премьера.

Премьер-министр потребовал активно участвовать в разработке документа.