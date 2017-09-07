Тушение пожаров в лесах Бюракана продолжалось и ночью

Продолжается тушение пожаров, возникших в лесах близ Бюракана.

Как сообщили в беседе с «Арменпресс» из МЧС РА, тушение не прекращалось всю ночь. На месте пожаров работают 19 боевых расчетов.

“Близлежащим населенным пунктам никакой опасности нет. Для тушения пожаров применяется как тяжелая техника, так и легкие средства, а также подручные лопаты, мокрые тряпки и прочее”, - сообщили в МЧС.

В тушении уже вторые сутки не участвует вертолет МО. В МЧС считают, что в нем пока нет необходимости.

Пожар на этой территории вспыхнул 3 сентября.