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Премьер-министр поручил взять на учет все неприглядные постройки в центральных кварталах городов Армении


Карен Карапетян на заседании правительства обратился к проблеме недостроя и долгостроя в центральных кварталах городов страны, подчеркнув, что эти объекты, принадлежащие частным компаниям, годами остаются в том же состоянии, а зачастую выделенные для застройки территории не осваиваются.

“Во избежание  отрицательного их воздействия на окружающую среду, для  стимулирования развития экономики, инвестиций в строительство, создания более привлекательной среды для туризма, поручаю председателю Градостроительного комитета и губернаторам и предлагаю мэру Еревана в месячный срок  провести инвентаризацию всех недостроенных и неприглядных строений на территориях, специально выделенных для градостроительной деятельности, на межгосударственных и местных дорогах, в центральных кварталах городов, а также незастроенных территориях”, - передает  «Арменпресс» слова К. Карапетяна.

Премьер поручил в двухмесячный срок представить предложения по будущей судьбе этих строений в соответствии с законодательством.

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