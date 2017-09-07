Премьер-министр поручил взять на учет все неприглядные постройки в центральных кварталах городов Армении

Карен Карапетян на заседании правительства обратился к проблеме недостроя и долгостроя в центральных кварталах городов страны, подчеркнув, что эти объекты, принадлежащие частным компаниям, годами остаются в том же состоянии, а зачастую выделенные для застройки территории не осваиваются.

“Во избежание отрицательного их воздействия на окружающую среду, для стимулирования развития экономики, инвестиций в строительство, создания более привлекательной среды для туризма, поручаю председателю Градостроительного комитета и губернаторам и предлагаю мэру Еревана в месячный срок провести инвентаризацию всех недостроенных и неприглядных строений на территориях, специально выделенных для градостроительной деятельности, на межгосударственных и местных дорогах, в центральных кварталах городов, а также незастроенных территориях”, - передает «Арменпресс» слова К. Карапетяна.

Премьер поручил в двухмесячный срок представить предложения по будущей судьбе этих строений в соответствии с законодательством.