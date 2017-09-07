Турция на позволяет Германии оказать консульскую поддержку задержанному гражданину этой страны

Министерство иностранных дел Германии сообщило, что Турция не позволяет оказывать консульскую поддержку задержанному в этой стране гражданину Германии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Deutsche Welle.

Пресс-секретарь МИД Германии сообщил, что, несмотря на все прикладываемые с их стороны усилия, турецкая сторона не предоставляет возможности для оказания помощи гражданину Германии. Пресс-секретарь МИД сообщил, что гражданин Германии находится в Турции под арестом с 21 июня, однако причину не сообщил.

По данным МИД Германии, в тюрьмах Турции на этот момент находятся 54 гражданина Германии. 11 из них арестованы пополитическим мотивам.