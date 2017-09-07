В Дамаске заявили об обстреле сирийского военного объекта израильскими ВВС
В Сирии заявили об обстреле объекта правительственных войск израильскими ВВС, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
По первым данным, в результате авиаудара погибли двое или трое военнослужащих.
Вместе с тем газета Haaretz утверждает, что удар был нанесен по научно-исследовательскому объекту в городе Масьяф в провинции Хама, на территории которого велась разработка биологического и химического оружия.
Израильские официальные лица пока не комментируют эту информацию.
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