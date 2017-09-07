В Дамаске заявили об обстреле сирийского военного объекта израильскими ВВС

В Сирии заявили об обстреле объекта правительственных войск израильскими ВВС, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По первым данным, в результате авиаудара погибли двое или трое военнослужащих.

Вместе с тем газета Haaretz утверждает, что удар был нанесен по научно-исследовательскому объекту в городе Масьяф в провинции Хама, на территории которого велась разработка биологического и химического оружия.

Израильские официальные лица пока не комментируют эту информацию.