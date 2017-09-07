Юные шахматисты вступили в борьбу за первенство Европы

В румынском городе Мамая стартовало первенство Европы по шахматам среди юношей и девушек. Как передает «Арменпресс», в команде Армении 36 шахматистов. Среди них чемпион мира 2016 г. в категории до 16 лет Айк Мартиросян, который в этом году будет выступать в категории до 18 лет, и чемпион Европы 2016 г. в категории до 12 лет Мамикон Гарибян, который выступит в категории до 14 лет. Вчера состоялся первый тур. Ален Еремян, выступающий в категории до 14 лет, выиграл у представителя Турции Озенира Экин Бариса.

Неудачно сыграл Айк Мартиросян, проигравший македонцу Тони Лазову. В первом туре нас 19 побед, 6 ничьих и 11 поражений.

Болеть за своих приехал вице-консул РА Арам Григорян.