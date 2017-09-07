В Грузии потерпел аварию автобус из Армении. Есть раненые и погибшие

В Грузии 7 сентября произошло ДТП с участием армянского автобуса. Об этом сообщил «Арменпресс» пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян.

По имеющимся сведениям, 11 пассажиров обратились за медицинской помощью, подробности пока неизвестны.

В посольстве Армении в Грузии «Арменпресс» сообщили, что ДТП произошло в Натахтарском районе. Посольство выясняет подробности происшедшего.

По сведениям СМИ, причиной ДТП явился автомобиль “Мерседес”, водитель и пассажиры которого погибли.