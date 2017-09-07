Тарон Маргарян присутствовал на мероприятии, посвященном Дню производителя Санкт- Петербурга

Мэр Еревана Тарон Маргарян, находящийся по приглашению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с официальным визитом в северной столице России, присутствовал на мероприятии, посвященном Дню производителя Санкт-Петербурга.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации и связей с общественностью мэрии Еревана.