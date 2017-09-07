Время в Ереване: 11:07:36,   7 Сентябрь

Тарон Маргарян присутствовал на мероприятии, посвященном Дню производителя Санкт- Петербурга


Мэр Еревана Тарон Маргарян, находящийся по приглашению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с официальным визитом в северной столице России, присутствовал на мероприятии, посвященном Дню производителя Санкт-Петербурга.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации и связей с общественностью мэрии Еревана.

Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

15:25, 31.08.2017
Просмотрели 1803 раз
Миссия ОБСЕ не в состоянии осуществлять мониторинг по причине стрельбы со стороны Азербайджана

14:07, 01.09.2017
Просмотрели 1794 раз
Мы уверены, что отрасль сельского хозяйства в Армении имеет большое будущее: премьер-министр Армении Карен Карапетян принял представителей компаний по производству коньяка и вина

11:46, 31.08.2017
Просмотрели 1764 раз
Исполняется годовщина формирования правительства Армении: премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил подготовить и представить общественности отчетность

10:27, 01.09.2017
Просмотрели 1673 раз
Премьер-министр Армении Карен Карапетян обсудил с делегацией корпорации «Майкрософт» вопросы цифровой повестки в Армении

16:33, 31.08.2017
Просмотрели 1535 раз
Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Индии



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации