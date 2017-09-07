Госдепартамент США потребовал у властей Азербайджана освободить директора “Турана”

Госдепартамент США коснулся дела директора информационного агентства “Туран” Мехмана Алиева, арестованного и подвергнутого лишению свободы на три месяца и потребовал у властей Азербайджана освободить его. Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает азербайджанский сайт azadliq.info.

“Мы глубоко озабочены арестом директора последнего представителя свободной прессы информационного агентства “Туран”Мехмана Алиева, который был 4 августа арестован и осужден на 3 месяца лишения свободы. Шаги, предпринимаемые против “Турана”, в том числе замораживание его банковских средств, вызывают сильное беспокойство”, - заявил спикер Госдепартамента США. Он также отметил, что в Азербайджане жестко ограничивается также свобода слова.

“Правительство Азербайджана вынесло в мае решение закрыть интернет-сайты радиостанции “Свобода” и других независимых СМИ. Все это правительство Азербайджана делает для ограничения свободы слова. В настоящее время в Азербайджане есть все тенденции к полному ограниячению свободы слова”, - добавил он.

США потребовали у правительства Азербайджана следовать международным обязательствам ОБСЕ и основополагающим свободам, освободить Мехмана Алиева и других, арестованны по политическим мотивам людей.

24 августа в Азербайджане был арестован директор независимого информационного агентства “Туран” Мехман Алиев. По сообщению СМИ, Мехман Алиев был арестован за уклонение от уплаты налогов.