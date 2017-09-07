Карен Карапетян: правительство намерено возвращать экспортерам НДС в более сжатые сроки

На заседании правительства премьер К. Карапетян сделал распоряжение о возврате НДС экспортерам продуктов виноделия и виноградарства. По его словам, действующее в настоящее время положение предполагает 90-дневный срок возвращения, и правительство намерено строго следить за его соблюдением.

“В правительстве, на встрече с представителями компаний, производящих вина и коньяки, был поднят вопрос общей продолжительности сроков возврата НДС при экспорте, что может создать им финансовые трудности”, - передает «Арменпресс» слова К. Карапетяна.

Поэтому глава правительства поручил председателю Комитета госдоходов в двухдневный срок рассмотреть и представить предложение по сокращению срока возврата НДС этим компаниям.

Премьер поручил министру сельского хозяйства Игнатию Аракеляну представить комитету госдоходов список экспортеров. Главе комитета Вардану Арутюняну поручено установить особый режим на время поставок сырья. “Мы создали 3-процентный ресурс кредитования для наших поставщиков сырья, чтобы сделать поставки максимально быстро и эффективно”, - сказал премьер-министр.