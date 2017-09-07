Глава Южной Кореи призвал ужесточить санкции в отношении КНДР

Пришло время ужесточить санкции в отношении КНДР, необходимо обсудить этот вопрос. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

"Наверное, пришло для этого время - необходимость более строгих санкций. Я думаю, что и Россия, и Китай придерживаются такой же позиции. Но какие конкретные меры - я думаю, что мы должны вместе собраться и обсудить этот вопрос", - сказал Мун Чжэ Ин, выступая на Восточном экономическом форуме в четверг и комментируя ситуацию на Корейском полуострове.

По его словам, после принятия резолюции Совета Безопасности ООН продолжаются провокации Северной Кореи, поэтому и обсуждается вопрос о необходимости усиления санкций в отношении Пхеньяна.

Как сказал президент Южной Кореи, такого рода шаги - это мера привлечения Северной Кореи к диалогу.