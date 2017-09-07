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Премьер Антигуа и Барбуда оценил ущерб от "Ирмы" в 10% ВВП страны


Ураган "Ирма" в Антигуа и Барбуда привел к "абсолютному разрушению" на острове Барбуда, ущерб от стихии составил $150 млн (при годовом ВВП в $1,45 млрд). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом Гастон Браун, премьер-министр островного государства с населением менее 100 тыс. человек, заявил в среду в эфире правительственной радиовещательной службы Antigua Broadcasting Service.

"Разрушений очень много, более 90%. Остров Барбуда практически непригоден для жизни. Восстановление займет годы", - рассказал глава правительства. Браун указал, что на острове с население чуть более 1,5 тысяч жителей погиб один человек.

Согласно данным американского Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Ирма" является самым сильным из всех ураганов, когда-либо наблюдавшихся в Атлантическом океане за пределами Карибского бассейна и Мексиканского залива.




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