Генсек ООН призвал страны активнее пресекать геноцид и преступления против человечности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал в среду страны активнее пресекать геноцид и преступления против человечности. Выступая на неформальном заседании Генассамблеи, административный глава всемирной организации предупредил, что подобные правонарушения продолжаются и требуют ответа со стороны международного сообщества, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как заявил Гутерриш, в настоящее время как никогда необходимо активизировать "усилия по предотвращению геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности". "Эти преступления не уходят в прошлое, гражданские лица, включая женщин и детей, погибают в результате целенаправленных или неизбирательных нападений. В результате этого мы наблюдаем рекордное количество беженцев и внутренне перемещенных лиц", - сказал генсек.



