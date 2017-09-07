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Генсек ООН призвал страны активнее пресекать геноцид и преступления против человечности


Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал в среду страны активнее пресекать геноцид и преступления против человечности. Выступая на неформальном заседании Генассамблеи, административный глава всемирной организации предупредил, что подобные правонарушения продолжаются и требуют ответа со стороны международного сообщества, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как заявил Гутерриш, в настоящее время как никогда необходимо активизировать "усилия по предотвращению геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности". "Эти преступления не уходят в прошлое, гражданские лица, включая женщин и детей, погибают в результате целенаправленных или неизбирательных нападений. В результате этого мы наблюдаем рекордное количество беженцев и внутренне перемещенных лиц", - сказал генсек.


 



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