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В Пуэрто-Рико почти миллион человек остались без света из-за урагана "Ирма"


Ураган "Ирма" принес ливневые дожди и шквалистый ветер в Пуэрто-Рико, около 900 тысяч человек в результате стихии остались без света. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

По данным службы по чрезвычайным ситуациям, около половины острова осталась без электричества, почти 50 тысяч человек лишились воды.

Ураган "Ирма" в среду достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. К воскресенью ураган может добраться до южной оконечности американского штата Флорида.

 

 

 



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