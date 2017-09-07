Австрийские лесовладельцы и лесоводы посетили центр “Зикатар”

Около 40 лесовладельцев и лесоводов из двух земель Австрии посетили достопримечательности Армении, в том числе Хосровский заповедник и леса Дилижана. 6 сентября было последним днем их визита. Они посетили Центр ремесел и искусств в Кохбе, недалеко от Ноемберяна. Гости познакомились с работами учащихся, затем направились в Центр лесного обучения “Зикатар”, примыкающий к девственному лесу.

Лесовод, доктор биологических наук Андраник Кулиджанян рассказал о деятельности центра, занимающего 150 га. Лесовод Овик Саядян представил программу “Устойчивое развитие земель и лесов горных ландшафтов северо-восточной Армении”, реализуемую Программой развития ООН. Гости осмотрели центр, любовались природой, побывали у искусственного озера, осмотрели опытную буковую площадку. Встреча продолжилась в с. Кохб, где гости отведали варенья и консервы, приготовленные из местных плодов, осмотрели новую линию изготовления водки.

Гостей ждал еще один сюрприз. Им показали линию, где из опилок, сухих веток и листьев изготавливают топливные брикеты. Это единственная такая линия в Армении. Она построена на грант, выделенный Всемирным фондом природы.

Гости поблагодарили за теплый прием и интересную программу.

Затем они отправились в Тбилиси.