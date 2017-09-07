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В Афганистане ранены трое грузинских солдат


В Афганистане ранены трое грузинских солдат в результате нападения на авиабазу Баграм в Афганистане ранены трое грузинских солдат, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online

Как говорится в заявлении, распространенном Минобороны Грузии, в результате нападения смертника на авиабазу Баграм в Исламской республике Афганистан пострадали трое грузинских военнослужащих 23-го легкого пехотного батальона II пехотной бригады, участвующие с миссии «Решительная поддержка».

По их же информации, состояние пострадавшего старшего лейтенанта Ивери Тамазовича Буадзе тяжелое, ему проводится хирургическая операция. В результате террористического акта также легко пострадали сержант Георгий Цикаришвили и рядовой 1-го класса Ираклий Кучухидзе. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Пострадавшие миротворцы проходят интенсивное лечение в военном госпитале авиабазы Баграм.

 



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