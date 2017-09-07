Делегация во главе с Вигеном Саргсяном в гостях в китайской провинции Шанси

В рамках официального визита в Китайскую Народную Республику делегация Армении во главе с министром обороны Вигеном Саргсяном 6 сентября была принята в провинции Шанси. Об этом Арменпресс сообщили в управлении информации и по связям с общественностью МО РА.

В административном центре провинции с 35 млн. населением г. Сиане состоялась встреча армянской делегации с командованием НОАК военного округа Шанси.

Во время встречи В.Саргсян поблагодарил за теплый прием, представил подробности армяно-китайских переговоров и выразил надежду, что сотрудничество между двумя странами будет динамично расти и в оборонной сфере. Китайская сторона, в свою очередь, выразила уверенность, что визит В. Саргсяна придаст дополнительный стимул этим отношениям.