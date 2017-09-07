Число жителей штата Техас, погибших в результате последствий шторма "Харви", возросло до 70 человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило в среду информационное агентство Associated Press.

Согласно его данным, не менее 30 человек погибли в округе Харрис, в котором располагается город Хьюстон. Всего случаи гибели зафиксированы в 13 округах штата.

Как заявил ранее губернатор Техаса Грегг Эбботт, стоимость восстановительных работ после наводнений, вызванных "Харви", может составить до $180 млрд. В среду Палата представителей Конгресса США одобрила выделение средств из федерального бюджета в размере $7,85 млрд на ликвидацию последствий шторма. Теперь финансирование должен одобрить Сенат.