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Глава правительства Каталонии подписал декрет о проведении референдума


Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон и другие члены Женералитета подписали вечером в среду декрет о проведении 1 октября референдума о независимости автономного сообщества от Испании, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в среду Пучдемон подписал другой документ – закон о референдуме, принятый каталонским парламентом. Этот закон оспорит в Конституционном суде премьер Мариано Рахой, он уже запросил соответствующее заключение Государственного совета.

Закон о референдуме был принят голосами депутатов двух партий, обладающих абсолютным большинством в каталонском парламенте (72 депутата из 135), — "Вместе за да" и "Кандидатуры народного единства". Одиннадцать депутатов воздержались. Всего в голосовании приняли участие 83 депутата.

Депутаты от Народной партии, Соцпартии Каталонии и центристской партии "Граждане" покинули зал заседания перед голосованием. Они намерены обратиться в Конституционный суд и обжаловать принятие закона.

Вопрос, который власти Каталонии собираются вынести на референдум 1 октября, звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

По мнению властей автономного сообщества, закон о референдуме будет иметь "наивысшую юридическую силу" над всеми остальными законами и нормативными актами, которые будут ему противоречить. В нем, в частности, говорится, что результаты референдума будут претворены в жизнь через 48 часов после их объявления.

 

 

 



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